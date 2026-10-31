На территории столичного ипподрома «Қазанат» прошла заключительная в этом году сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представили товаропроизводители Акмолинской области, передает официальный сайт акимата Астаны.

Аграрии и товаропроизводители из 20 районов Акмолинской области представили в столице свежую продукцию собственного производства.

Главной целью мероприятия стало обеспечение астанчан качественными и экологически чистыми продовольственными товарами по доступным ценам напрямую от производителей, а также поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей.

В столицу привезли порядка 497,21 тонны свежей продукции: 154 тонны мяса, 31,75 тонны молочных изделий, 227 тонн овощей, 23 тонны колбас и полуфабрикатов, 62 тонны прочей бакалеи и 150 тысяч штук куриных яиц.

На главной сцене, оборудованной большим светодиодным экраном с трансляцией кадров осенней уборки урожая, развернулось настоящее шоу.

Для всех гостей организовали увлекательные розыгрыши, а также щедрые угощения: на открытых фуд-зонах и под шатрами горожан угощали горячими баурсаками и множеством других традиционных лакомств на свежем воздухе.

Горожане приходили семьями, запасались продуктами и активно делились своими яркими эмоциями от увиденного масштабного празднования.

«Мы пришли с самого утра и просто поражены размахом! Купили свежайшее мясо и овощи на всю зиму по очень приятным ценам. Нас угостили горячими баурсаками, послушали прекрасный концерт - настроение просто чудесное, настоящий праздник для всей семьи!» - поделилась впечатлениями жительница столицы Гульнар Айтбаева.