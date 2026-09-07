«Ценность человека труда растет» - столичный электромонтер о работе энергетиков

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают День труда, призванный подчеркнуть значимость созидательного труда, профессионализма и ответственности, а также вклад работников разных отраслей в развитие страны. Накануне этого праздника электромонтёр ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» Алтынбек Байкуатов рассказал о своей профессии и ежедневной работе столичных энергетиков, передает официальный сайт городского акимата.

Алтынбек Байкуатов родом из Актюбинской области. В Астане он окончил Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина по специальности «Аграрная техника и технология». После университета решил связать свою профессиональную деятельность с энергетикой.

«Полученное образование позволяло выбрать разные направления, однако я решил связать свой трудовой путь с энергетикой. Работать начал в Алматы, где провёл два года. Сейчас продолжаю работу в Астане на ТЭЦ-2. В энергетике я уже более пяти лет», — рассказал Алтынбек Байкуатов.

Сегодня его основная специализация — ремонт изоляции и обмоток электрооборудования. Такая работа требует точности, технических знаний и практического опыта, поскольку от качества ремонта зависит дальнейшая эксплуатация сложного оборудования.

В числе наиболее ответственных задач, в которых участвовал Алтынбек Байкуатов, — устранение повреждения обмотки турбогенератора №4 в 2024 году. После ремонта оборудование своевременно вернули в эксплуатацию.

Электромонтёр также занимается диагностикой и восстановлением обмоток силовых трансформаторов напряжением 110–220 кВ, ремонтом реакторов и турбогенераторов.

По его словам, оборудование ТЭЦ должно оставаться готовым к работе круглый год. Особое значение своевременное обслуживание приобретает перед началом отопительного сезона, когда нагрузка на энергетическую систему столицы возрастает.

«И зимой, и летом система электроснабжения должна находиться в постоянной готовности. Оборудование со временем изнашивается, поэтому его необходимо своевременно обслуживать и обновлять. На объектах также должен быть надёжный резерв», — пояснил он.

При этом большая часть труда энергетиков остаётся незаметной для горожан. Пока оборудование работает исправно, мало кто задумывается о специалистах, которые ежедневно поддерживают его надёжность.

«Многие жители даже не задумываются о том, что тепло и свет в их домах — это результат нашего непрерывного труда. Так мы служим Астане и её жителям», — подчеркнул электромонтёр.

Рабочая профессия для Алтынбека Байкуатова стала продолжением семейной традиции. Его отец и дед также зарабатывали на жизнь рабочим трудом. Сам энергетик уверен, что опыт, мастерство и ответственность квалифицированного специалиста сохранят свою ценность даже с развитием современных технологий.

«Я искренне горжусь своей профессией. На производстве трудятся люди с по-настоящему крепким характером. Убеждён, что рабочего специалиста с его практическими навыками не заменят ни автоматизация, ни искусственный интеллект. Радует, что в последнее время ценность человека труда снова растёт», — поделился своими мыслями он.

В будущем Алтынбек Байкуатов хотел бы применить накопленный опыт в новом направлении.

«Когда в Казахстане начнётся строительство атомной электростанции, я хотел бы внести свой вклад и в развитие отечественной атомной энергетики», — заключил специалист.