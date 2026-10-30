«Закон и порядок»: в Астане наградили победителей конкурса «Адал кәсіпкер»

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Адал кәсіпкер», организованного совместно Палатой предпринимателей столицы и Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города, передает официальный сайт столичного акимата.

Конкурс направлен на поддержку честного предпринимательства, популяризацию принципов законности и деловой этики, а также на повышение социальной ответственности бизнеса.

Для определения лучших была создана межведомственная комиссия, члены которой рассмотрели документы, представленные кандидатами, на основе утверждённых критериев. По итогам отбора были определены победители в пяти номинациях.

Дипломы и памятные призы победителям вручил директор Палаты предпринимателей города Астаны Канат Алин.

В номинации «Лучший производственный бизнес» победителем стало ТОО «СтальЦинк».

В номинации «Социально ответственный бизнес» награды удостоилось ИП «Technology and Innovation Hub».

В номинации «Образцовый налогоплательщик» лучшим было признано ТОО «AG TECH».

В номинации «Ответственный работодатель» победу одержало ТОО «Центральный дом бухгалтера №1».

В номинации «Безопасный бизнес» лучшим признано ТОО «АРОМАТ».

Конкурс нацелен на продвижение опыта предприятий, которые соблюдают требования закона, честно исполняют налоговые обязательства, а также ответственно относятся к условиям труда и безопасности своих сотрудников. Подобные инициативы способствуют формированию культуры честного предпринимательства и развитию ответственной деловой среды в столице.

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