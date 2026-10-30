ИИ выявил сотни наркоматериалов за неделю: новую систему представили в Астане

В столице намерены активнее использовать цифровые технологии для выявления и блокировки наркоресурсов, а профилактическую работу среди молодёжи сделать более адресной и интересной. Эти вопросы обсудили на заседании межведомственного штаба по противодействию наркомании под председательством заместителя акима Астаны Ерика Мейрхана, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Распространение наркотиков всё чаще перемещается в интернет, продавцы используют социальные сети, мессенджеры, закрытые чаты и специальные боты, через которые предлагают запрещённые вещества и вовлекают новых участников в незаконный бизнес. Поэтому одним из главных вопросов заседания стала презентация отечественной информационной системы на основе искусственного интеллекта, предназначенной для выявления такого контента.

Разработчики представили программу, которая самостоятельно мониторит интернет-пространство, обнаруживает наркоресурсы, анализирует их содержание и формирует материалы для последующей блокировки. В отличие от традиционного подхода, когда сотрудники вручную ищут подозрительные страницы и передают информацию на проверку, система автоматически собирает данные, определяет признаки правонарушений и предлагает правовую квалификацию. За специалистами остаётся проверка информации и принятие решения о направлении ресурсов на блокировку.

По словам разработчиков, программа способна анализировать не только открытые публикации, но и различные сообщества, ботов и закрытые интернет-площадки. Кроме того, она формирует аналитические сводки, показывает активность пользователей, наиболее востребованные наркотические вещества, динамику распространения и другие особенности незаконного рынка.

Во время презентации продемонстрировали результаты мониторинга по Астане. Так, за одни сутки система выявила 79 единиц наркоконтента, за неделю — 421, а за месяц — более двух тысяч. Это выявленные материалы, которые на момент демонстрации ещё не были заблокированы.

Отдельный разговор состоялся о том, насколько эффективно расходуются средства на профилактику наркомании и какие мероприятия действительно способны повлиять на ситуацию.

По словам представителя Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, в ведомстве рассчитывают получить от других государственных органов конкретные предложения, чтобы противонаркотические мероприятия были не формальными, а заметными и интересными для целевой аудитории.

В ходе обсуждения подчёркивалось, что особое внимание необходимо уделять школьникам, студентам и молодым людям, поскольку именно эта аудитория наиболее подвержена риску вовлечения в незаконный оборот наркотиков.

Цифры, озвученные полицией, показывают масштаб проблемы. С начала 2026 года в столице зарегистрировано 884 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено 359 уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых в сбыте запрещённых веществ. В 10случаях фигурантами стали несовершеннолетние.