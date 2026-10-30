Очередных нарушителей общественного порядка нашли и наказали в Астане

В Астане ведется системная борьба с любыми проявлениями вандализма. Очередных нарушителей общественного порядка выявили и наказали стражи порядка в столичном районе Алматы, передает официальный сайт акимата города.

Сотрудники участкового пункта полиции №6 Управления полиции района Алматы выявили и задержали двоих молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, допустивших нарушения общественного порядка.

Их личности были установлены благодаря записям камер видеонаблюдения.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статьям 434 и 434-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Их поместили в комнату временного задержания.

Собранные материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Полиция призывает жителей и гостей столицы бережно и ответственно относиться к городскому имуществу, соблюдать правила общественного порядка, поддерживать чистоту и уважать окружающих.

Остановочные павильоны, общественные пространства и другие объекты городской инфраструктуры создаются для удобства всех жителей. Их сохранность зависит от сознательного отношения каждого из нас.

Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений будет продолжена совместно с правоохранительными органами.

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