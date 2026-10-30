Работников системы социальной защиты чествовали в Астане

В столичном Центре поддержки института семьи «Жанұя» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников системы социальной защиты, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках мероприятия лучшим специалистам и ветеранам сферы соцзащиты были торжественно вручены ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма.

«День работников социальной защиты в Казахстане традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. Сегодняшнее чествование - это признание заслуг специалистов, которые оказывают помощь нуждающимся — пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В столице сейчас порядка 270 тысяч граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

В течение прошлого года данной категории нами были оказано свыше 400 тысяч госуслуг. В сфере соцзащиты в Астане трудятся более 2 270 сотрудников, в том числе 434 социальных работников.

Особое внимание к сфере социальной защиты уделяет столичный акимат и Министерство труда и социальной защиты», - рассказал руководитель Управления занятости и социальной защиты города Астаны Ерлан Джусупов.