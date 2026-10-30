Итоги проекта «Астана Жас Жігер» подвели в столице

В столице завершился ежегодный проект «Астана Жас Жігер», направленный на вовлечение молодежи категории NEET в общественную жизнь. В заключительный день были награждены победители соревнований по футболу, волейболу и настольному теннису, передает официальный сайт городского акимата.

Организатором проекта выступил Молодежный ресурсный центр «Астана жастары». Мероприятия объединили временно неработающую молодежь, содействуя ее интеграции в общественную жизнь через спорт, обучающие программы и юридические консультации.

«Проект проходит ежегодно в течение месяца и включает в себя спортивные турниры, правовую помощь, психологическую поддержку и образовательные встречи. Мы помогаем участникам социализироваться и направляем их на переобучение, чтобы они могли официально трудоустроиться», — рассказала руководитель отдела МРЦ «Астана жастары» Мөлдір Аманжолова.

Почетными гостями финального дня проекта стали представители прокуратуры и известные казахстанские спортсмены.

Победители соревнований получили ценные призы: телевизоры, ноутбук, умные колонки и смарт-часы.

«Я участвую в этом проекте второй год подряд, и в этом году наша команда стала чемпионом. Состязания прошли на очень высоком уровне, подготовка была отличной. Впервые в состав команды я попал благодаря друзьям, которые рассказали о турнире, а капитаном меня выбрали сами ребята. Большое спасибо организаторам, желаю проекту дальнейших высот», — поделился впечатлениями капитан футбольной команды «Зиги заги», 23-летний Ерасыл Аскарұлы.