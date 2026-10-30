Повышение интереса учащихся: в школах Астаны открываются внутриклассные уголки чтения

В школах города Астаны стартовал новый проект, направленный на повышение интереса учащихся к чтению книг. В рамках единой воспитательной программы «Адал азамат» в начальных классах открылись специальные внутриклассные уголки чтения, передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках проекта в 26 кабинетах начальных классов столичной общеобразовательной школы №103 были организованы мини-библиотеки для детей. Эта инициатива направлена на эффективное проведение досуга учащимися, формирование культуры чтения и расширение их кругозора.

Уголки чтения нового формата оборудованы с максимальным удобством для детей. Здесь школьники могут читать книги во время перемен или после уроков, а также обмениваться мнениями друг с другом. Кроме того, такая среда позволяет ребёнку свободно мыслить, развивать словарный запас и повышать творческие способности.

Данный подход рассматривается как один из эффективных способов привития детям любви к книгам с раннего возраста.

«Если раньше дети брали книги только в библиотеке, то сейчас они всегда рядом с ними. Наличие специального уголка внутри класса значительно повысило их интерес. Особенно увеличилось количество учащихся, желающих почитать книгу во время перемены», — отмечает директор школы Жанат Турысбеккызы.

По словам специалистов, подобные инициативы не только формируют у учащихся навыки чтения, но и оказывают положительное влияние на их личностное развитие. В дальнейшем планируется расширить проект и внедрить его в других классах.