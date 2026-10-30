«Астана дарыны» — 20 лет: в столице прошла международная научно-практическая конференция

В честь 20-летия центра «Астана дарыны» состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Экосистема развития одарённости: наука, практика, будущее», передает официальный сайт акимата столицы.

В юбилейной конференции центра, сформировавшего уникальную экосистему поддержки молодых талантов, приняли участие представители Министерства просвещения, акимата города Астаны, Управления образования, отечественные и зарубежные учёные, международные эксперты, педагоги, а также выпускники разных лет.

«Не будет преувеличением сказать, что именно этот центр открыл путь тысячам одарённых детей столицы для достижения больших побед на многих республиканских и международных соревнованиях. До сегодняшнего дня центром руководили четыре руководителя, и прямо сейчас здесь присутствуют как те, кто закладывал его основы, так и те, кто работал в период его становления. Они продолжают свою неустанную деятельность по развитию сферы образования. Огромный вклад в активизацию работы центра вносят также директора школ города, их заместители и в целом всё педагогическое сообщество.

Мы выражаем огромную благодарность за вашу благородную службу во благо будущего страны — воспитание образованного, сознательного и талантливого поколения», — отметил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев.

На мероприятии, целью которого стало определение новых направлений развития способностей детей в эпоху ИИ и цифровой трансформации, были заслушаны доклады международных и казахстанских экспертов. Австралийский доктор Кен Силберн, вошедший в топ-10 лучших учителей мира по версии Varkey Global Teacher Prize, выступил с докладом о международных моделях поддержки высокоспособных учащихся. Столичный профессор Арыстан Сатанов остановился на научных подходах к развитию одарённости. Малайзийский учёный в области фармацевтики и фармацевтических технологий, доктор Чан Сиок Йи, зачитала доклад на тему «ИИ, STEM и новые виды интеллектуальной одарённости».

В целом на конференции была организована секционная работа по 4 направлениям: «Выявление и сопровождение одарённости», «Олимпийское движение», «Наука, STEM и искусственный интеллект» и «Траектории развития навыков».

«20-летний юбилей — это не финальная точка, а этап перехода к новому периоду развития. Сегодня центр «Астана дарыны» уверенно модернизирует подходы к своей работе, переходя от принципа отбора лучших к принципу развития потенциала каждого ребёнка. Анализируя наши сегодняшние достижения, можно отметить, что за эти годы мы не только готовили детей к крупным соревнованиям, но и сформировали собственные проекты, раскрывающие их способности. Самый важный для нас вопрос — определить, какая среда и какая поддержка необходимы ребёнку для раскрытия и развития его внутренних способностей. Суть работы заключается в увеличении возможностей, которые оттачивают стремления каждого ребёнка и повышают его уверенность в себе», — отметила руководитель центра Ж. Бейсенбаева.

Олимпийская и научно-исследовательская работа в центре направлена на развитие интеллектуального потенциала одарённых учащихся и формирование их научного мышления. За 2025–2026 годы при содействии центра 1563 столичных школьника приняли участие в 39 международных соревнованиях, 52 995 учащихся — в 46 республиканских конкурсах и 210 417 школьников — в 287 городских первенствах.

В рамках мероприятия была организована интерактивная выставка, впервые исполнен гимн «Астана дарыны», оказан почёт ветеранам педагогического труда и директорам, возглавлявшим центр в разные годы, а также вручены специальные стелы 15 ключевым партнёрам. В завершение сотрудники центра были отмечены ведомственными и официальными наградами, а на площадке открытого микрофона «Шаг в будущее» были подведены итоги ключевых идей конференции.