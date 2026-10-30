«Таза Қазақстан»: кампания по посадке деревьев прошла в Астане

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в столичном Центре оказания социальных услуг «Шарапат» прошла кампания по посадке деревьев, передает официальный сайт акимата Астаны.

В данной акции приняли участие защитники природы, представители общественных фондов, подопечные центра и другие.

Организаторы мероприятия считают, что регулярное проведение посадки деревьев способствует процветанию и озеленению города, улучшению экологической обстановки, закладывая тем самым основу для формирования «Таза Қазақстан».

«Совсем недавно прошла Международная экологическая конференция. Собрались экологи и учёные из разных стран мира.

Ведущие специалисты в этой области поделились своим опытом. В качестве результата этой встречи было высажено около 100 саженцев. Процесс посадки деревьев продолжится быстрыми темпами осенью и весной. Главная цель — внести вклад в улучшение экологической ситуации», — отметил заместитель председателя корпоративного фонда «Тұрақты даму жер қоры» Нурдаулет Мухтарбек.

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