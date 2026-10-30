В Астане закрасили сотни незаконных граффити и надписей с рекламой наркотиков

В Астане прошла акция «Антивандал», направленная на ликвидацию незаконных граффити и приведение в порядок общественных пространств. В рамках концепции «Закон и порядок» на сегодняшний день на территории города закрашено более 360 надписей с рекламой наркотиков и несанкционированных граффити, передает официальный сайт акимата столицы.

Очередная акция состоялась на детской игровой площадке на территории жилого комплекса «Жагалау-3». В ней приняли участие волонтёры и студенты Строительно-технического колледжа. Они не только восстановили игровую площадку, но и закрасили надписи и рисунки на стенах.

По словам специалиста отдела профилактики правонарушений молодёжного ресурсного центра «Астана жастары» Асланбека Бапаева, с момента старта волонтёрского движения «Антивандал» в данном направлении было организовано более 40 мероприятий.

«В рамках движения на территории города было выявлено и уничтожено путём закрашивания более 360 надписей с рекламой наркотиков и незаконных граффити. Кроме того, волонтёры дважды в неделю выходят на рейды для выявления признаков вандализма в городе. Совместно с районными акиматами ведётся работа по удалению незаконных надписей, приведению в порядок общественных пространств и восстановлению детских игровых площадок. Например, на этой неделе в Сарыаркинском районе прошло два мероприятия. В них приняли участие волонтёры «Астана жастары» и студенты колледжа Казпотребсоюза. Сегодня совместно с акиматом района Нура и студентами Строительно-технического колледжа мы провели работу по восстановлению детской площадки», — рассказал Асланбек Бапаев.

Главный специалист отдела внутренней политики аппарата акима района Нура Руслан Сабитов оценил инициативу студентов как проявление формирования общественной ответственности.

«Радует, что студенты по собственной инициативе подключились к борьбе с вандализмом. Сегодня они отремонтировали и восстановили детскую игровую площадку во дворе жилого дома. Также очистили её от различных надписей, граффити и рисунков. Такие инициативы способствуют формированию культуры ответственного отношения к окружающему пространству. Поддержание чистоты и порядка в городе — наша общая задача. При этом личный пример и активность молодёжи имеют огромное значение», — отметил Руслан Сабитов.

Стоит отметить, что основной целью движения «Антивандал» является профилактика вандализма и формирование у жителей культуры бережного отношения к общественным пространствам. В рамках инициативы работа по выявлению и ликвидации незаконных граффити продолжается.

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