В Астане пройдет STEM-олимпиада среди школьников и студентов колледжей

В столице на базе школы Haileybury Astana состоится городской этап международной олимпиады «STEM-олимпиада – инженерно-технологическое соревнование для школьников». В нем примут участие учащиеся 8–11-х классов и студенты колледжей, сообщает официальный сайт акимата города.

Меорприятие организовано при поддержке акимата Астаны, ТОО «Astana Innovations», Управления образования города, Центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», а также ТОО «STEM Academia».

Основная цель олимпиады — развитие знаний и практических навыков молодежи в области инженерии, программирования, 3D-моделирования и робототехники, а также выявление и поддержка талантливых учащихся.

Городской этап международной олимпиады пройдет 31 октября с 08:00 до 19:00.

Отметим, что для участия в городском этапе команды должны были зарегистрироваться через специальную форму Google Forms 18:00 часов 22 октября 2026 года, а также выполнить домашнее задание, представленное в приложении №1 по проектированию катапульты на резиновой тяге.

В день олимпиады участникам предстоит выполнить общие задания по направлениям инженерного дела, 3D-моделирования, программирования и робототехники. При их выполнении необходимо строго соблюдать академические правила и требования техники безопасности.