Какие меры по защите прав потребителей принимают в Астане

За 9 месяцев 2026 года по итогам обращений жителей столицы в Департамент торговли и защиты прав потребителей Астаны им вернули 370 млн тенге. Всего ведомство рассмотрело 10 102 обращения граждан по вопросам торговли и защиты прав потребителей. Об итогах работы с начала года на брифинге в Службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Астане Гүлзада Алматбаева, передает официальный сайт городского акимата.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам электронной торговли, розничной торговли, бытовых и образовательных услуг. Среди наиболее распространённых проблем: приобретение товаров ненадлежащего качества, отказ в возврате денежных средств, нарушение условий договоров, оказание некачественных услуг, а также предоставление недостоверной или неполной информации о товарах и услугах.

«По результатам рассмотрения обращений права потребителей восстановлены по 4 837 обращениям. Ещё по 2 218 обращениям гражданам предоставлены разъяснения законодательства. В 1 612 случаях заявители отозвали обращения в связи с добровольным урегулированием споров. Кроме того, 2 022 обращения направлены в уполномоченные государственные органы по компетенции, 684 обращения перешли на рассмотрение в октябрь 2026 года. В отчётном периоде Департамент провёл 203 проверки в сфере защиты прав потребителей. По выявленным нарушениям предпринимателям выдано 53 предписания. Общая сумма наложенных штрафов составила более 4,7 млн тенге», - сообщила спикер.

Отдельное внимание уделялось соблюдению законодательства в сфере торговой деятельности. За девять месяцев рассмотрено 162 обращения по соответствующим вопросам. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены 162 субъекта торговой деятельности. Сумма наложенных штрафов составила более 3,2 млн тенге.Среди привлечённых к ответственности предпринимателей 156 представляют малый бизнес, три относятся к среднему и три к крупному предпринимательству.

Помимо рассмотрения обращений и принятия мер реагирования, Департамент проводит информационно-разъяснительную работу.

«Через средства массовой информации и официальные страницы в социальных сетях жителям разъясняют права потребителей, порядок подачи обращений и способы урегулирования споров с продавцами и исполнителями услуг. Работа в данном направлении будет продолжена. Основные задачи Департамента остаются неизменными: защита законных интересов граждан, повышение эффективности рассмотрения обращений, предупреждение нарушений и формирование добросовестной торговой среды», - заключила замглавы департамента.