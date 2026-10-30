Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны в целях предотвращения пожаров и риска отравления жителей газом в отопительный сезон проводят обходы частных жилых домов и разъясняют требования безопасности, передает официальный сайт акимата столицы.

На сегодняшний день в ходе профилактических мероприятий специалисты обошли около 4 200 домов. В домах граждан из социально уязвимых слоев населения и пенсионеров установлено 235 специальных датчиков угарного газа.

Кроме того, спасатели совместно с представителями акимата очистили дымоходы более чем в 40 домах.

Жителям столицы рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности в отопительный сезон и регулярно проверять исправность печей и отопительных приборов.