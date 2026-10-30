Незаконные граффити и повреждённые площадки: молодёжь Астаны инициировала важное дело

В Сарыаркинском районе столицы прошла акция по закрашиванию и ликвидации незаконных граффити. Мероприятие было организовано молодёжным ресурсным центром «Астана жастары» совместно с районным акиматом с целью поддержания порядка и чистоты в городе, а также формирования эстетичного облика столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Участники акции закрасили несанкционированные рисунки на фасадах зданий и объектах городской инфраструктуры. В мероприятии также принял участие актёр театра и кино Асылбек Әйтіш.

По словам организаторов, проект не ограничивается только удалением надписей. В его рамках также проводятся работы по ремонту детских площадок.

Активное участие в акции приняли волонтёры города — учащиеся и студенты столичных учебных заведений.

«Наша молодёжь участвует в различных мероприятиях городского и республиканского уровней. Мы приглашаем их через социальные сети и знакомых. Чаще всего они приходят сами и выражают желание внести свой вклад в такие полезные акции», — рассказала сотрудник молодёжного ресурсного центра «Астана жастары» Камилла Мукатаева.

Она также перечислила места, где чаще всего появляются незаконные граффити, и объяснила, как астанчане могут помочь в их ликвидации.

«В основном такие надписи встречаются на детских и скейт-площадках, заброшенных объектах, обветшалых старых зданиях, а также под мостами. Жители могут сообщать о незаконных надписях в районные акиматы, в том числе через сервис 2GIS. После приёма и обработки заявок представители акимата направляют нам адреса мест для проверки», — отметила она.

Камилла Мукатаева также объяснила причину привлечения известных людей к антивандальным акциям.

«Мы верим, что участие известных личностей расширяет масштабы наших мероприятий и повышает интерес к акциям. Таким образом мы можем увеличить ряды активной молодёжи и больше вовлекать их в общие инициативы», — сказала она.

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