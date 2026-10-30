«Жас қаламгер мінбері»: поэтический вечер среди молодёжи прошел в Астане

В Научной библиотеке Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва в Астане прошёл поэтический вечер «Жас қаламгер мінбері», передает официальный сайт акимата столицы.

В мероприятии приняли участие студенты университета и молодые литераторы, установившие между собой творческие связи. В ходе вечера молодые поэты читали авторские стихи и делились своими литературными поисками. Также был организован открытый микрофон, где участники беседовали о поэзии, опыте написания стихов и источниках вдохновения.

В рамках мероприятия отдельное внимание было уделено вопросам формирования культуры чтения и развития литературной среды.

«Чтение книг - это важная привычка, расширяющая кругозор человека и способствующая его духовному развитию. А поэтические вечера не только повышают интерес молодёжи к литературе, но и дают возможность художественно выражать свои мысли, оттачивать творческие способности. Через проект «Трибуна молодого писателя» мы стремились объединить молодых поэтов, создать условия для обмена опытом и презентации их произведений широкой публике. Верим, что такие встречи вносят вклад в популяризацию культуры чтения среди молодёжи и повышение любви к национальной литературе», - отметил организатор мероприятия Арманбек Жакейхан.