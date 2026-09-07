С 15 по 20 сентября в столице будет проходить один из престижных международных турниров по настольному теннису — WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup, передает официальный сайт городского акимата.

Соревнования состоятся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и соберут сильнейших игроков мирового настольного тенниса.

Турнир пройдет в рамках традиционного Кубка Президента Республики Казахстан и станет одним из этапов международной серии WTT (World Table Tennis).

Призовой фонд соревнований составит 300 тысяч долларов США.

Расписание турнира:

15 сентября — церемония открытия;

16–18 сентября — игровые дни;

19–20 сентября — финальные матчи.

Организатором соревнований выступила Nomad Table Tennis Academy.

Для детей до 12 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого.