Астана прокуратурасы пробация талаптарына қатысты ескерту жасады
Астана қаласының прокуратурасы пробациялық бақылауда тұрған адамдарға ескерту жасады. Құқық қорғау органының мәліметінше, мұндай бақылауда болу сот тағайындаған жазадан босатпайды. Сот үкімін орындау міндетті, ал белгіленген талаптарды сақтау сотталушының мінез-құлқына және жауапты көзқарасына байланысты. Бұл туралы елорданың Коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Астана қаласы прокуратурасының үкімдердің орындалуын қадағалау тобының прокуроры Бейбіт Әбдіқадыр мәлім етті, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.
Оның айтуынша, пробациялық бақылау – бұл сотталушы жазасын түрмеде емес, үйде, бірақ адамға отбасынан және жұмысынан алшақтамай, түзелуге және жаңа теріс қылықтар жасамауға көмектесу үшін пробация қызметінің бақылауымен өтейді.
Сот жаза кезінде не істеуге болатынын және не істеуге болмайтынын бірден түсіндіреді. Адам пробация қызметіне тіркелгенде, қызмет қызметкерлері қағидаларды үнемі еске салады және олардың сақталуын қадағалайды.
Сот белгілеген міндеттер мен шектеулерді сақтауға ерекше назар аудару қажет. Олар:
егер үкіммен белгіленген уақытта (мысалы, 22:00-ден кейін) тұрғылықты жерінен кетпеу белгіленсе, сотталған адам көрсетілген кезеңде тұрғылықты жері бойынша болуға міндетті;
тиісті тыйым салынған жағдайда ойын-сауық мекемелеріне және сот баруды шектеген өзге де орындарға баруға тыйым салынады;
белгіленген тәртіппен пробация қызметіне хабарламай тұрғылықты жерін өз бетінше өзгертуге, сондай-ақ хабарламаның көзделген тәртібін сақтамай, белгіленген аумақтан тыс жерге шығуға жол берілмейді;
сотталған адам шақыру бойынша пробация қызметіне уақтылы келуге, сот жүктеген міндеттерді орындауға, пробация қызметі қызметкерлерінің заңды талаптарын сақтауға және жаңа құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеуге міндетті.
Егер бір жағдай талапты орындауға немесе пробация қызметіне келуге кедергі келтірсе, онда дереу хабарлау керек және қажет болған жағдайда құжаттармен растау қажет.
Бір кездейсоқ бұзушылық әрдайым түрмеге апара бермейді, бірақ егер адам қағидаларды үнемі немесе өрескел бұзса, пробация сотқа жүгінуі мүмкін, содан кейін бас бостандығын шектеудің қалған мерзімі бас бостандығынан айыруға ауыстырылады. Мерзім аяқталғанға дейін 2-3 ай ғана қалған кезде адамдарды колонияға жіберген жағдайлар болды. Мерзімнің аз қалдығы қағидаларды елемеуге құқық бермейді.
«Жыл басынан бері елорда соттары осындай 387 істі қарады. 198 жағдайда бас бостандығын шектеу бас бостандығынан айыруға ауыстырылды.
Қала прокуратурасының бастамасымен аудандар прокуратурасының, пробация қызметінің, полиция қызметкерлерінің және әкімдік қызметкерлерінің арасынан мобильді топ құрылды. Осы топтың негізгі міндеті сотталғандар тарапынан құқық бұзушылықтарға жол бермеу болып табылады: тұрғылықты жері бойынша болуы тексеріледі, әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетіледі, өмірлік қиын жағдайдағы адамдарды азық-түлік себеттерімен қамтамасыз ету ұйымдастырылады.
Егер сотталған адам қағидаларды адал орындаса, пробация қызметіне уақытында келіп, шектеулерді сақтаса, онда ол бостандықта қалады. Бірақ келмеу, өз бетінше көшу, үйде болу уақытын бұзу, тыйым салынған жерлерге бару және басқа да бұзушылықтар түрмеге жіберуге дейінгі ауыр салдарға әкелуі мүмкін.
Сот пен заңның барлық талаптары сақталған жағдайда ғана бостандықта қалуға болады», – делінген прокуратураның хабарламасында.