Спортсмены Астаны завоевали 8 медалей на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

По итогам VI Всемирных игр кочевников, прошедших в Кыргызстане, спортсмены Астаны в составе национальной сборной Казахстана завоевали 8 медалей: 1 золотую, 4 серебряные и 3 бронзовые, передает официальный сайт столичного акимата.

Представители столицы стали призёрами в тогызкумалаке, традиционной стрельбе из лука и командных соревнованиях по разбиванию хребтовой кости.

В тогызкумалаке Бигали Зкрияев завоевал золотую медаль в командном зачёте и серебряную — в личном. В женских соревнованиях Кундыз Есиркеп и Гульнара Базаралиева стали серебряными призёрами в командном зачёте, а в личном завоевали бронзовые медали.

В традиционной стрельбе из лука в дисциплине «Центральная Азия» Айкоркем Батихан завоевала серебряную медаль.

В командных соревнованиях по разбиванию хребтовой кости Амирбек Жумадил в составе сборной Казахстана стал бронзовым призёром.

Таким образом, в активе спортсменов Астаны на VI Всемирных играх кочевников 1 золотая, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Представители столицы внесли свой вклад в общий успех сборной Казахстана, занявшей I место в общекомандном зачёте.