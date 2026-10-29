В Астане чествовали опекунов, воспитывающих детей-сирот

В столичном многофункциональном комплексе «Tanym» прошло торжественное мероприятие в честь опекунов, посвятивших себя воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, передает официальный сайт акимата Астаны.

Более 300 опекунов получили почётные грамоты, благодарственные письма и подарки. Вечер завершился праздничным концертом.

Чествование проходит ежегодно, 29 октября. Организаторы Управление по защите прав детей города Астаны. В числе основных задач ведомства – защита прав и законных интересов детей, организация работы по вопросам опеки и попечительства, устройство детей-сирот в семьи, а также защита их жилищных и имущественных прав.

«Это наше традиционное мероприятие. Сегодня в Астане более 800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. В столице свыше 600 опекунов. Для тех, кого интересуют вопросы опеки, мы организовали бесплатные консультации психологов и юристов, а также специалистов по жилищным вопросам. Наша цель одна – у каждого ребёнка должна быть семья!» – отметила главный специалист отдела опеки и попечительства Управления по защите прав детей Астаны Қарлығаш Асқарова.

Своей историей поделилась бабушка-опекун Гульнара Исаева. Восемь лет назад, после смерти родителей, она взяла на воспитание внука.

«Сейчас внуку 16 лет, он поступил в колледж и мечтает стать поваром-кондитером. Опекунство – доброе дело: как ещё воспитать человека, помочь ему в жизни? У меня только один внук, а здесь есть люди, которые воспитывают и четверых детей-сирот», – рассказала она.