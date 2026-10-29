Войдет в Книгу рекордов: гигантскую карту Казахстана из шерсти представили в Астане

В столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби прошла презентация творческих проектов на тему «Казахстан, сотканный искусством: история, написанная шерстью». Работы направлены на возрождение национального рукоделия и популяризацию казахского традиционного искусства на международном уровне, передает официальный сайт акимата Астаны.

Организовало мероприятие столичное управление образования.

Центральным объектом презентации стала карта Казахстана размером 7 на 4 метра, выполненная из натуральной шерсти по технике игольного валяния.

Работа над ней продолжалась пять месяцев. За это время к созданию шерстяных полотен присоединились мастера, педагоги и школьники из разных регионов страны.

«Мы создали большую карту Казахстана из шерсти, используя традиции войлочного ремесла, которые наши предки передавали из поколения в поколение. Сначала мы хотели показать миру мастерство наших рукодельниц, работающих с шерстью. Затем решили привлечь педагогов и мастеров со всей республики, чтобы вместе представить Казахстан, сотканный из искусства», – рассказала автор инициативы, учитель художественного труда столичной школы-гимназии № 78 имени С. Садуакасова, педагог-модератор и академик Национальной академии дизайна Ляззат Атыбай.

На карте, по словам автора, нашли отражение национальные ценности, природное богатство и культурное наследие страны. Вторая часть проекта объединила более 500 работ, созданных участниками из разных регионов Казахстана. На картинах изображены живописные пейзажи, исторические места, особенности местной природы, повседневная жизнь людей, традиционные казахские узоры и известные личности Казахстана.

«Сейчас дети много времени проводят с телефонами, и мне захотелось познакомить их с ремёслами наших предков. Я подумала, почему бы не передать им знания, которые получила сама, и открыла кружок. А сегодня мы вышли на совершенно другой уровень – объединили усилия педагогов и учеников со всей республики»,– отмечает педагог.

Все проекты были представленные на рассмотрение для включения в Global Book of Records – Всемирную книгу рекордов по странам Азии и Африки.

Генеральный офицер регистрации Всемирной книги рекордов по странам Азии и Африки Куандык Кудайбергенов отметил, что сохранение культурной самобытности и традиционных ремёсел имеет большое значение для будущих поколений.

«Мы активно сотрудничаем с различными международными организациями, в том числе с ЮНЕСКО. Сохранение этнической идентичности – это одна из важных задач в сфере охраны культурного наследия. Поэтому мы стараемся фиксировать и популяризировать элементы материальной и духовной культуры», – отметил К.Кудайбергенов.

Он также обратил внимание на историческое значение шерсти и изделий из неё для кочевых народов. Обработка овечьей шерсти, изготовление пряжи и войлочных изделий на протяжении веков были частью хозяйственной жизни степных народов и важным элементом их материальной культуры.

«Первый критерий оценки заложен в самой заявке. В данном случае речь идёт о карте Казахстана из овечьей шерсти размером 7 на 4 метра. Я уже провёл замеры и подтвердил соответствие заявленным параметрам. Также во время презентации было насчитано более 750 картин, хотя в заявке указано 500. Теперь мы направим фото- и видеоматериалы в международный офис в Шардже, где специалисты рассмотрят результаты проверки в режиме онлайн.

Окончательное решение по регистрации рекордов планируется принять сегодня, в течение примерно 20 минут после рассмотрения материалов.

Оба проекта войдут в новое издание Всемирной книги рекордов по странам Азии и Африки, которое ежегодно выпускается на пяти языках», - добавил он.

С его слов, международная презентация издания запланирована на январь 2027 года в Стамбуле.