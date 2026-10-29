Ярмарка товаропроизводителей Акмолинской области пройдет в Астане 31 октября

В Астане на территории ипподрома «Қазанат» 31 октября состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области. Мероприятие будет проходить один день, передает официальный сайт столичного акимата.

В ярмарке примут участие товаропроизводители из 20 районов Акмолинской области, которые представят широкий ассортимент сельскохозяйственной и продовольственной продукции собственного производства общим объемом 497,21 тонны, в том числе:

мясную продукцию — 154 тонны;

молочную продукцию — 31,75 тонны;

овощную продукцию — 227 тонн;

колбасные изделия и мясные полуфабрикаты — 23 тонны;

прочую бакалейную продукцию — 62 тонн;

яйца куриные — 150 тыс. штук.

Проведение ярмарки направлено на обеспечение жителей столицы качественной сельскохозяйственной и продовольственной продукцией по доступным ценам, поддержку отечественных производителей, а также развитие прямых поставок от производителей к потребителям.

Мероприятие 31 октября станет заключительной сельскохозяйственной ярмаркой текущего года в столице.

Проводиться она будет на территории ипподрома «Қазанат» по адресу: шоссе Қарқаралы, 1.