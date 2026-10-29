Права, безопасность и ИИ: цифровое будущее детей обсудили международные эксперты в Астане

В Астане состоялась международная диалоговая площадка на тему «Дети в цифровом мире: права, безопасность и искусственный интеллект». Встреча объединила юных активистов, представителей школьных советов, молодых правозащитников, уполномоченных по правам ребёнка, представителей ООН, международных экспертов из Китая, стран Центральной Азии, Финляндии и Японии, передает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие организовано при участии Управления по защите прав детей Астаны.

Главная его особенность заключалась в большой вовлеченности и активности детей: они не только слушали выступления, но и сами вели дискуссию на казахском, русском, английском и китайском языках, задавая экспертам прямые вопросы.

Среди поднятых на площадке вопросов были:

сохранение баланса между возможностями нейросетей и самостоятельным критическим мышлением;

- защита персональных данных, профилактика кибербуллинга и обеспечение безопасного использования интернета детьми;

- соблюдение принципов «Адал азамат» и «Закон и порядок» в цифровой среде, чтение книг, занятия спортом и сохранение живого общения с семьёй.

Участники рассмотрели международный опыт в вопросах создания национальных цифровых платформ для детей, детских SIM-карт и других актуальных тем, а также сформулировали предложения для лиц, принимающих решения.