Защита прав ребёнка: в столичной школе прошёл международный обмен опытом

В рамках II Международного форума уполномоченных по правам ребёнка стран Центральной Азии школу №101 «Келешек мектебі» в Астане посетили зарубежные специалисты. В состав делегации вошли представители ООН и ЮНИСЕФ, уполномоченные по правам ребёнка, а также специалисты в области защиты прав детей из Казахстана, Китая, Японии, Финляндии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает официальный сайт акимата столицы.

Почётным гостем мероприятия стала специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей, доктор Наджат Маалла Мджид. Цель форума — знакомство с опытом Казахстана в сфере защиты прав детей, формирования безопасной образовательной среды и организации воспитательной работы.

Прибывшим в школу почётным гостям была презентована система обеспечения безопасности учащихся. В частности, была продемонстрирована работа системы видеонаблюдения, подключённой к Центру оперативного управления через платформу Freedom Telecom, а также платформы Kepler Vision, которая позволяет выявлять инциденты, связанные с безопасностью, на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, члены делегации посетили кабинеты психолого-педагогического сопровождения, где ознакомились с механизмами поддержки учащихся, алгоритмами действий в сложных ситуациях и возможностями платформы BALAZHAN.

В рамках воспитательного направления был представлен опыт организации единой воспитательной программы «Адал азамат», проекта «ДосболLIKE», уроков безопасности и курса «Личная безопасность».

Помимо этого, в кабинете ИИ №214 и кабинете STEM AI гостям продемонстрировали возможности применения технологий искусственного интеллекта в учебном процессе, STEM-проекты учащихся и современные образовательные решения.

Визит международной делегации позволяет обменяться опытом в области обеспечения безопасности детей и защиты их прав, а также способствует укреплению сотрудничества между государствами.

Защита прав ребёнка, обеспечение его безопасности и создание условий для получения качественного образования — это общая задача.