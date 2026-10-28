Какие инвестпроекты поддержали в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об инвестиционных проектах, рассмотренных и поддержанных на заседании инвестштаба, передает официальный сайт столичного акимата.

«Продолжаем системную работу по привлечению в город частных инвестиций. На заседании инвестштаба рассмотрели ряд проектов. К примеру, строительство завода по производству стеклопакетов и фасадных систем, промышленно-технологического центра по выпуску лифтов, эскалаторов и иных подъемных механизмов, производственно-логистического комплекса по выпуску безалкогольных напитков, предприятия по выпуску косметики и парфюмерии со складскими помещениями и др.

Общий объем инвестиций по представленным проектам составляет порядка 40 млрд тенге. Их реализация запланирована на 2026–2029 годы и позволит создать более 1 700 новых рабочих мест.

В прошлом году в экономику столицы привлекли порядка 2,5 трлн тенге. Это проекты в обрабатывающей промышленности, логистике, транспорте, социальной инфраструктуре и других ключевых отраслях экономики.

Заседания регионального инвестиционного штаба проводим на регулярной основе, оказываем инвесторам всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов», - написал Женис Касымбек.