В Астане среди школьников прошёл городской чемпионат по робототехнике и STEM

В столичной школе №113 «Келешек» состоялся городской чемпионат по робототехнике и STEM «BOLASHAQ LEAGUE 2026». В ходе соревнований участники презентовали свои проекты, выполняли технические задания и проходили оценку жюри, передает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие было организовано совместно администрацией школы и Методическим центром акимата города Астаны.

Цель чемпионата BOLASHAQ LEAGUE — развитие инженерного мышления, творческих способностей и цифровых компетенций учащихся и педагогов, повышение интереса к направлениям робототехники, STEM и искусственного интеллекта, а также создание условий для обмена опытом между организациями образования.

В чемпионате приняли участие представители 23 школ Астаны. Программа включала три категории, направленные на поддержку технического творчества учащихся, проектных решений педагогов и совместной деятельности в инклюзивном образовании.

BOLASHAQ LEAGUE — это площадка, ориентированная не только на освоение технологий, но и на формирование культуры совместного мышления, решения задач, превращения идей в реальные проекты и поддержки возможностей каждого ребёнка. Конкурс вносит вклад в раскрытие инженерного потенциала молодого поколения и развитие инновационного опыта педагогов.

«Этот конкурс закладывает основу для понимания тонкостей создания робототехники. Благодаря этому преследовалась цель раскрыть скрытые таланты каждого ребёнка. Ранее наши юные изобретатели уже пробовали свои силы в направлениях сортировки и переработки, и результаты есть. Такие соревнования помогают повысить квалификацию, быстро освоить новые технологии и заняться полезным делом», — отметил учитель информатики Жасулан Кабденулы.

Стоит отметить, что по итогам чемпионата были определены лучшие команды и проекты, которые были награждены в специальных номинациях.