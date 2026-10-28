В школе-лицее №53 имени Бауыржана Момышулы города Астаны состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Проявление национального характера и патриотизма», передает официальный сайт акимата столицы.

Масштабное мероприятие было организовано «Методическим центром» акимата города Астаны и школой-лицеем №53 имени Бауыржана Момышулы.

Главная цель конференции — популяризация ценностей единой воспитательной программы «Адал азамат» в сочетании с духовным наследием Бауыржана Момышулы, определение эффективных путей интеграции национального воспитания и патриотических ценностей в образовательный процесс, а также укрепление научно-практического сотрудничества между учёными, педагогами и учащимися. Национальный дух, историческая память и современное образование стали ключевым стержнем конференции.

В рамках конференции обсуждались вопросы управления организациями образования на основе национальных ценностей, современные подходы к воспитательной работе, интеграция национальных ценностей в содержание учебных предметов, духовно-патриотическое наследие Бауыржана Момышулы, национальная идентичность в эпоху глобализации, а также взаимодействие семьи, школы и общества.

Мероприятие было организовано в формате пленарного заседания, секционных заседаний и презентаций передового педагогического опыта. В ходе конференции были проанализированы лучшие практики национального воспитания, представлены эффективные механизмы управления на основе ценностей, инновационные педагогические методы и результативный опыт воспитательной работы в организациях образования.

Республиканская конференция дала возможность педагогическому сообществу обменяться профессиональным опытом, поддержать новые инициативы, направленные на продвижение национальных ценностей, и расширить сотрудничество между организациями образования. По итогам конференции лучшие статьи участников были включены в электронный сборник, активные участники были отмечены благодарственными письмами, а все присутствующие получили сертификаты.