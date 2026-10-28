Консультации по социализации провели для молодежи категории NEET в Астане

Столичный молодежный ресурсный центр «Астана жастары» провел консультационную встречу для молодёжи категории NEET. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Астана Жас Жігер», направленного на социализацию молодых людей, которые не охвачены обучением и трудоустройством, передает официальный сайт акимата города.

Цель встречи - проинформировать молодых людей о возможностях трудоустройства, получения образования и профессиональных навыков, а также оказать содействие в выборе дальнейшего карьерного пути.

«Ранее мы проводили такие встречи в колледжах, училищах, сегодня организовали на территории торгового центра «Астаналык базар». Здесь много молодых людей, относящихся к категории NEET – продавцы на базаре, курьеры, водители такси. В рамках мероприятия участники имеют возможность получить бесплатные индивидуальные консультации у юриста, психолога, представителя Joltap. Также молодые люди могут получить информацию о прохождении дополнительного обучения по востребованным специальностям и поиску работы», - рассказал руководитель отдела МРЦ «Астана жастары» Дауржан Жумахан.