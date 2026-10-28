Возможность записи детей на прием в ПМПК онлайн появилась для жителей столицы
На городском портале услуг Astana.kz запущена онлайн-запись детей на приём в психолого-медико-педагогическую консультацию (ПМПК), передает официальный сайт столичного акимата.
ПМПК — это комиссия, которая проводит комплексную оценку особенностей психофизического развития ребёнка, определяет необходимую образовательную программу и форму обучения. Ранее родителям приходилось тратить время на телефонные звонки и личные обращения в учреждения, чтобы записаться на приём. Теперь весь процесс можно пройти за несколько минут, не выходя из дома.
Новое цифровое решение, представленное Astana Innovations, направлено на экономию времени жителей и повышение прозрачности предоставления услуги.
Записаться на приём в ПМПК теперь можно в четыре шага.
Для начала необходимо зайти на сайт http://Astana.kz и пройти авторизацию. Система предлагает пользователям три удобных способа входа:
с помощью ЭЦП;
с помощью SMS-кода;
через eGov.
В разделе «Городские услуги» найдите услугу «Запись на приём в ПМПК». Там же представлены подробное описание услуги и перечень необходимых документов.
Система автоматически предложит расписание со свободными местами. Если список пуст, это означает, что в данный момент свободных временных слотов нет. Формирование расписания осуществляет сама организация, предоставляющая услугу. Как только появляются новые места, они сразу отображаются на портале.
На последнем этапе необходимо заполнить обязательные сведения в двух блоках:
1. Личные данные заявителя: тип заявителя, ИИН, фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона.
2. Данные ребёнка: ИИН, фамилия, имя, дата рождения, пол, язык обучения и информация об образовательной организации, которую посещает ребёнок.
После заполнения всех данных и подписания заявления с помощью ЭЦП оно поступит в систему.
После подачи заявления нет необходимости покидать портал, чтобы узнать о ходе его рассмотрения. Для этого достаточно войти в личный кабинет и перейти в раздел:
Личный кабинет → Услуги → История услуг.
Здесь будут отображаться регистрационный номер заявления и его текущий статус.
Таким образом, на портале Astana.kz жители столицы могут онлайн отслеживать весь процесс — от подачи заявления до получения результата.