Масштабная экологическая конференция проходит в Астане

В столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби проходит Международная экологическая конференция «Экологическое просвещение на основе духовно-нравственных ценностей в современном мире». Двухдневный форум объединил более 400 участников - ключевых экспертов, ученых, международных дипломатов и активистов молодежных экологических движений, передает официальный сайт акимата Астаны.

В течение дня участники заслушали серию концептуальных докладов. Зарубежные и казахстанские ученые рассматривали связь планетарного здоровья с медициной и гастроэнтерологией, представляя экологию как двустороннюю взаимосвязь среды и человека.

Международные эксперты акцентировали внимание на водно-климатическом кризисе в Центральной Азии и вопросах комплексного управления водными ресурсами в засушливых регионах. Общественные деятели представляли кейсы по гражданскому экомониторингу, роли общественной мысли и формированию экокультуры в рамках проекта «Чистая планета».

Ключевой смысловой каркас форума сформулировали его модераторы - лидеры экологического молодежного движения «Амбассадоры Земли».

«Экопросвещение больше не может оставаться сухой теорией или набором формальных правил. Когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях, мы имеем в виду глубокое внутреннее осознание: бережное отношение к природе - это не обязанность перед государством, это естественный этический код современного человека. Мы видим, как меняются ориентиры у подрастающего поколения. Наша задача - превратить эту осознанную этику в реальные дела и системные экоинициативы по всему Казахстану», - сказал лидер экологического молодежного движения «Амбассадоры Земли» Нурдаулет Мухтарбек.

Конференция показывает высочайший уровень консолидации, считает директор экологического молодежного движения «Амбассадоры Земли» Темерлан Макубаев.

«От слов о духовно-нравственном воспитании мы готовы переходить к конкретным механизмам - от общественного экологического контроля до устойчивого потребления ресурсов в повседневной жизни. Этот диалог станет импульсом для новых совместных проектов», - уверен он.

Конференция «Экологическое просвещение на основе духовно-нравственных ценностей в современном мире» призвана стать важным этапом в формировании обновленного экологического мировоззрения в Казахстане и странах региона. Участники сходятся во мнении, что интеграция духовных ценностей в образовательные и экологические программы - это единственный путь к гармоничному будущему и устойчивому развитию планеты.