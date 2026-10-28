«Закон и порядок»: День открытых дверей для школьников провели в столичной прокуратуре

В рамках принципа «Закон и порядок» в столичной прокуратуре провели День открытых дверей для участников клубов будущих прокуроров. Школьники познакомились с работой надзорного органа и провели показательный постановочный судебный процесс по делу о наркотиках, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие организовали в преддверии 35-летия органов прокуратуры Казахстана. Участники - лидеры клубов будущих прокуроров имени У. Сеитова.

Во время экскурсии учащимся показали Центр приема граждан, познакомили с работой дежурного прокурора и рассказали об осуществлении надзора за досудебным расследованием.

Школьники узнали, как используются электронные базы данных и документооборот, посетили Ситуационный центр и региональную базовую лабораторию Prolab.

Руководитель аппарата прокуратуры города Астаны Шынар Абжанова рассказала, что знакомство с работой надзорного органа позволяет детям лучше понять профессию прокурора, а также свои права и обязанности.

В столице уже открыто более 37 клубов будущих прокуроров. Шесть районных прокуроров взяли над ними шефство и еженедельно проводят встречи с участниками.

«Благодаря этому у нас снизилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними», - отметила Шынар Абжанова.

Она подчеркнула, что через участников клубов прокуратура стремится донести до других школьников информацию о правонарушениях и их последствиях.

Шынар Абжанова также рассказала гостям о возможности познакомиться с деятельностью Академии правоохранительных органов, а также пройти практику или стажировку в органах прокуратуры.

Главной частью программы стало выступление учащихся школы-гимназии № 97. Они подготовили имитационный судебный процесс по уголовному делу, связанному с распространением наркотиков.

Школьники продемонстрировали собравшимся, как проходит судебное разбирательство и к каким последствиям может привести участие в незаконном обороте запрещенных веществ.

Тему постановки дети предложили самостоятельно.

Руководитель аппарата прокуратуры отметила, что одной из причин вовлечения граждан в противоправную деятельность становится стремление к быстрому заработку.

Она рассказала, что сотрудники прокуратуры регулярно проводят мониторинг интернет-пространства и принимают меры по закрытию Telegram-каналов, связанных с распространением наркотиков.

Шынар Абжанова также призвала граждан не передавать посторонним свои банковские карты и не соглашаться на сомнительные предложения заработка.

Постановка позволила на понятном школьникам примере показать, насколько серьезными могут быть последствия одного неверного решения.

В завершение Дня открытых дверей участники сделали совместные фотографии, а школьникам вручили памятные сувениры.

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