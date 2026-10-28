«Читающая нация»: литературная встреча прошла в столичной школе

В столичной школе-гимназии № 77 имени Фаризы Онгарсыновой прошла литературно-просветительская встреча «Литературный класс: современный взгляд. Одна книга, повлиявшая на мою жизнь», передает официальный сайт акимата Астаны.

На мероприятии собрались педагоги, учащиеся, писатели и представители общественности.

«Главная цель проекта - привить любовь к чтению и привлечь внимание людей к книге. Сегодня это большая проблема: интерес к чтению, к сожалению, снижается. Без книги нет интеллекта, без книги нет нации, без книги нет развития государства. Наш столичный проектный офис проводит подобные мероприятия не только в школах, но и в колледжах и вузах.

К примеру, в школе-гимназии № 77 мы пригласили всех на литературную площадку, цель которой - раскрыть личность педагогов через их отношение к книгам, показать, как прочитанные произведения повлияли на их жизнь. В качестве экспертов приглашены выдающиеся деятели - академики, профессора, а также представители литературного сообщества и советники министра, - рассказала координатор проекта «Читающая нация» Алмагуль Жаншугурова.

Мероприятие прошло в формате открытой литературной площадки с элементами коротких выступлений TEDx и BOOKx. В нем приняли участие 15 педагогов из разных школ Астаны, а также учащиеся этого учебного заведения.

Слушатели поделились размышлениями о книгах, оказавших влияние на их жизнь, обсудили значение литературы в современном обществе и возможности применения идей, почерпнутых из прочитанных произведений, в повседневной жизни.

Обмен читательским опытом позволил взглянуть на книгу как на источник вдохновения и жизненных ориентиров, а также подчеркнул важность диалога между поколениями и значимость книги в образовании.

Напомним, 6 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о внедрении проекта «Читающая нация» во всех организациях и сферах деятельности страны.