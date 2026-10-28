В Астане в рамках инициативы «Таза Қазақстан» была презентована сеть фандоматов «Sparklo», предназначенных для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для последующей переработки, передает официальный сайт акимата столицы.

Проект реализуется в рамках концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» в партнёрстве с компанией «Zero Waste» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК и АО «Жасыл даму».

В ходе мероприятия были продемонстрированы работа фандоматов, автоматизированная система приёма вторичного сырья, а также механизмы привлечения населения к раздельному сбору отходов.

«Радует, что наш проект пользуется спросом. Только в Астане мы собрали более 2 миллионов бутылок и банок. А по всей стране объём направленной на переработку продукции превысил 5 миллионов. Ещё одна особенность программы — система поощрения населения. За сданное сырьё пользователи получают баллы, которые можно обменять на вознаграждения в мобильном приложении или бонусы от партнёров», — рассказала генеральный директор компании «Sparklo Kazakhstan» Татьяна Ашрафзянова.

По её словам, к проекту проявляют большой интерес и дети. Родители приходят к фандоматам вместе с детьми, на практике обучая их важности сортировки отходов в повседневной жизни. Это, в свою очередь, способствует формированию экологической ответственности с раннего возраста.

На сегодняшний день на территории Казахстана установлено 53 фандомата. Число участников проекта превысило 100 тысяч человек. В Астане сеть фандоматов также расширяется поэтапно.

Главная цель проекта — возвращение отходов в хозяйственный оборот, эффективное использование вторичного сырья, развитие инфраструктуры раздельного сбора и формирование устойчивой системы переработки. По мнению специалистов, такие инициативы позволяют не только сократить объёмы мусора, но и повысить ответственность жителей перед природой. Сдавая пластиковые бутылки и алюминиевые банки в специальные устройства, каждый гражданин может внести свой вклад в защиту окружающей среды.

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