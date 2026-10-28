«Таза Қазақстан»: в Астане прошёл семинар по проектному обучению через исследование воды

В Астане в многофункциональном комплексе «Tanym» прошёл практический семинар для учителей опорных школ проекта «AQUALAB» на тему «Проектное обучение через исследование воды». В ходе мероприятия педагоги ознакомились с методами исследования качества воды, научились разрабатывать проекты, направленные на повышение экологической грамотности учащихся и развитие их исследовательских навыков, сообщает официальный сайт акимата столицы.

В семинаре приняли участие учителя химии, биологии и географии из 10 опорных школ проекта «AQUALAB», а также педагоги Астаны, прошедшие онлайн-регистрацию.

Организаторами мероприятия выступили «Учебно-методический центр дополнительного образования для детей» акимата города Астаны, Информационно-аналитический центр Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и корпоративный фонд «Caravan of Knowledge».

Основная цель семинара — распространение опыта проектного обучения через исследование качества воды, повышение профессиональных компетенций учителей и содействие эффективному внедрению STEAM-подхода и исследовательских методов в образовательный процесс.

Программа была основана на сочетании теоретических знаний с практикой. Участники научились работать с лабораторным оборудованием, освоили методы определения качества воды, сбор и анализ экспериментальных данных.

Кроме того, они рассмотрели пути выявления местных экологических проблем и разработки исследовательских проектов учащихся, направленных на их решение.

«В нашем комплексе открыта специальная лаборатория для детей. С одной стороны, мы хотели продемонстрировать возможности этой лаборатории, а с другой — чтобы школьные учителя из Астаны и других регионов узнали об этом и популяризировали среди своих учеников. В целом, вода становится одной из самых актуальных проблем современности.

Поэтому водный вопрос очень важен. Как её экономить, как эффективно использовать имеющиеся ресурсы и какие проекты можно создать на тему воды — всему этому мы учим детей», — рассказал директор корпоративного фонда «Caravan of Knowledge» Дарын Серикулы.

По итогам семинара планируется разработать рекомендации по развитию кружков и факультативов «AQUALAB» в организациях образования, реализации внутришкольных инициатив, направленных на эффективное использование водных ресурсов, и системной организации исследовательских проектов учащихся.

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