Серебряные призёры V Азиатских Пара игр вернулись на родину

В Международном аэропорту Н. Назарбаев в Астане прошла торжественная церемония встречи серебряных призёров V Азиатских Пара игр Али Турганбекова и Сиязбека Далиева, передает официальный сайт акимата города.

Спортсменов, защищавших честь страны на континентальном первенстве в Японии, встретили коллектив спортивного клуба «Елорда», близкие, болельщики и представители средств массовой информации, поздравив их с успехом.

Али Турганбеков поделился впечатлениями от соревнований, отметив значимость двух завоёванных серебряных медалей для себя. Также он выразил благодарность Управлению спорта города Астаны за создание условий для подготовки и оказанную поддержку.

Сиязбек Далиев тоже рассказал о своих эмоциях от соревнований, подчеркнув, что успех в эстафете стал результатом совместного труда всей команды. Спортсмен выразил признательность городскому управлению спорта за поддержку.

Мама Али, которая находилась рядом с сыном во время соревнований, также поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что, болея за сына на трибунах, каждый раз испытывала особое волнение и гордится не только Али, но и всеми спортсменами, защищавшими честь страны. Также она поблагодарила всех, кто оказывал поддержку атлетам.