Столичный борец стал бронзовым призером чемпионата мира

Астанинский борец Багдат Сабаз завоевал бронзовую медаль на проходящем в столице чемпионате мира по борьбе, пополнив копилку наград сборной Казахстана, передает официальный сайт акимата города.

Выступавший в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг спортсмен в решающей схватке за бронзовую медаль победил азербайджанского борца Хасрата Джафарова со счётом 7:5 и стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Ранее в четвертьфинале Багдат уступил представителю Ирана Саиду Эсмаили. Однако, поскольку его соперник вышел в финал, казахстанский борец получил возможность принять участие в утешительных схватках. На этом этапе он одолел китайского борца Цзинь Синьсиня со счётом 8:5 и завоевал путёвку в малый финал за бронзу.