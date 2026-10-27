Перекресток улиц Туркестан и Достык перекроют из-за ремонтных работ в Астане

В Астане на пересечении улиц Туркестан и Достык будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим с 21:00 28 октября до 07:00 29 октября движение автотранспорта на данном участке будет полностью перекрыто.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.