С 26 октября по 2 ноября у школьников Астаны пройдут осенние каникулы. В связи с этим столичное Управление по защите прав детей обратилось к родителям и законным представителям с призывом уделить особое внимание безопасности детей в этот период, передает официальный сайт городского акимата.

Безопасность ребёнка напрямую зависит от внимания и ответственности взрослых. В связи с этим управление напомнили основные правила безопасности:

1. Безопасность дома. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Храните лекарства, спички и бытовую химию в месте, недоступном для детей.

2. Безопасность на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходному переходу.

3. Безопасность на улице. Одевайте детей по погоде. Выбирайте освещённые дороги. Ребёнок должен сообщать родителям, куда он направляется.

4. Осторожно, открытое окно! Не оставляйте детей без присмотра у открытого окна. Москитная сетка не защищает ребёнка от падения.

5. Безопасность в интернете. Не передавайте личные данные незнакомым людям и не переходите по подозрительным ссылкам.

Об опасных ситуациях необходимо сообщать взрослым.

Родителей просят обсудить с детьми планы на каникулы: где они будут находиться, с кем и когда вернутся домой.

По вопросам защиты прав детей можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 111.

Информационные материалы размещаются на официальной странице управления в Instagram: @balaqorgau.astana.