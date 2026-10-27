V Азиатские Пара игры: столичные волейболисты вернулись на родину

В Международном аэропорту Н. Назарбаев в Астане прошла торжественная церемония встречи серебряных призёров V Азиатских Пара игр по волейболу сидя Алмата Оспанова и Берика Измаганбетова, передает официальный сайт акимата города.

Столичных спортсменов, защищавших честь страны в составе мужской сборной Казахстана, встретили коллектив спортивного клуба «Елорда», близкие, болельщики и представители средств массовой информации, поздравив их с успехом.

«В Азиатских Пара играх от города Астаны приняли участие мы с Алматом Оспановым. На соревнованиях мы провели четыре встречи. Самым сложным оказался матч в полуфинале против сборной Ирака. Проигрывая по сетам 0:2, мы смогли переломить ход игры в свою пользу и вырвали победу со счётом 3:2. Таким образом мы вышли в финал. В решающем поединке встретились со сборной Ирана и уступили, завершив турнир с серебряными медалями. Наша следующая цель — основательно подготовиться к чемпионату Азии 2027 года и завоевать лицензию на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе», — рассказал Берик Измаганбетов.