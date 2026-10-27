Столичная спортсменка вернулась с Азиатских Пара игр с бронзовой медалью

В столичном аэропорту прошла торжественная церемония встречи бронзового призёра V Азиатских Пара игр по пара настольному теннису Алтынай Ержанкызы. Столичная спортсменка, защищавшая честь страны на соревнованиях в японском городе Айти-Нагоя, стала призёром в смешанном парном разряде, передает официальный сайт акимата Астаны.

Алтынай Ержанкызы выступала на Азиатских Пара играх в смешанном парном разряде в классе XD20 вместе с Маратом Суртубаевым. На групповом этапе они победили сборную Индонезии со счётом 3:1 и спортсменов из Японии со счётом 3:2, однако уступили представителям Китая со счётом 1:3.

В полуфинале казахстанские спортсмены сыграли против представителей Гонконга — Лам Ян Ю и Вонг Хон Лама. Встреча завершилась со счётом 0:3 (7:11, 4:11, 8:11). По итогам этого результата Алтынай Ержанкызы и Марат Суртубаев завоевали бронзовые медали Азиатских Пара игр.

«Игры были очень сложными. Мы победили сборные Японии и Индонезии, но в полуфинале уступили спортсменам из Гонконга. Тем не менее, мы постараемся вернуться на следующие соревнования ещё более сильными. Спасибо всем за поддержку», — сказала Алтынай Ержанкызы.