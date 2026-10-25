Концерты, акции и патриотический челлендж: как в Астане отметили День Республики

В Астане масштабно отметили День Республики. Праздничная программа включала более 120 культурно-познавательных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий, объединивших жителей и гостей столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Одной из праздничных инициатив стал патриотический челлендж «Менің Қазақстаным». К нему присоединились деятели культуры, спортсмены, школьники, молодёжь и другие жители столицы. В социальных сетях участники публиковали видеопоздравления, в которых рассказывали о любви к Родине, о единстве народа и значении независимости.

Праздничную атмосферу создали и для иностранных туристов, прибывших в столицу. В преддверии Дня Республики волонтёры молодёжного ресурсного центра «Астана жастары» провели акцию в международном аэропорту Астаны. Гостям вручали государственные флаги Казахстана и шоколад, приветствуя их в столице и делясь праздничным настроением.

В школах Астаны прошли классные часы, на которых учащимся рассказывали об истории и значении Дня Республики, проводили дебаты, конкурс рисунков «Менің елім – Қазақстан», викторины и интеллектуальные игры. В Доме дружбы состоялась конференция с участием представителей Научно-экспертной группы, а в Государственном архиве Астаны - встреча со школьниками «Егемен елдің ертеңі».

Для посетителей центров активного долголетия во всех шести районах организовали концерты, творческие встречи и тематические программы. Празднование также сопровождалось выставками, семинарами, круглыми столами, литературными вечерами и социальными акциями. Кроме того, в преддверии Дня Республики в Астане многодетным матерям вручили государственные награды «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В рамках инициативы «Таза Қазақстан» в экологических акциях приняли участие более 7 тысяч человек. В столице высадили около 370 деревьев — яблони, вязы и берёзы.

Концертные программы прошли в жилых массивах «Промышленный», «Өндіріс» и «Железнодорожный», на площадке Государственного театра танца «Наз» в жилом массиве «Коктал-1», а также в скверах «Коргалжын» и «Айғыржал». Праздничные мероприятия продолжились в парках «Жастар» и «Ататюрк», жилых массивах «Бағыстан» и «Жағалау», микрорайоне «Отау» и на Городской площади.