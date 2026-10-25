В Астане завершился онлайн-марафон «25 октября — 25 километров», организованный ко Дню Республики Казахстан акиматом города и Управлением физической культуры и спорта. Марафон длился 25 дней и был направлен на популяризацию массового спорта, повышение физической активности населения и продвижение здорового образа жизни, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках марафона участники могли выбрать одно из двух направлений: бег или ходьбу. Всего к инициативе присоединились 2 294 участника. Из них 1 485 человек выбрали бег, а 809 — ходьбу.

Марафон объединил жителей разных областей страны. Около 90% участников составили жители Астаны, ещё 10% присоединились из других регионов Казахстана, в том числе городов Алматы, Шымкента, Актобе и Атырау.

На протяжении марафона участники делились своими достижениями в социальных сетях и доказывали, что физическая активность может стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Своими впечатлениями поделилась Альбина Кельгенбаева, которая этим летом переехала из Алматы в Астану.

«Я была приятно удивлена тем, насколько активно в столице развивается спорт и сколько возможностей для физической активности есть у жителей города. Когда коллега отправила мне видео о челлендже «25 октября — 25 километров», я, не раздумывая, решила принять участие.

Я прошла свои 25 километров всего за три дня и заняла 64-е место среди 890 участников со всего Казахстана! Очень горжусь собой и благодарю акимат и Управление физической культуры и спорта города Астаны за такую замечательную инициативу.

Для меня этот челлендж стал не просто спортивным вызовом, но и возможностью проверить собственную силу воли, дисциплину и настойчивость. Он подарил мне дополнительную мотивацию двигаться дальше, заботиться о своём здоровье и не останавливаться на достигнутом.

Спасибо всем, кто стал частью этого челленджа! Ведь спорт — это жизнь и движение!» — отметила участница.

Организаторы отметили что завершение марафона — это не конец пути, а ещё один шаг к новым достижениям. Подобные инициативы объединяют людей вокруг общей цели, вдохновляют на движение и помогают формировать культуру здорового образа жизни.