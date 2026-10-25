Праздничные акции «Republic Day» и «Bereke Fest» продолжаются в Астане

В Астане продолжаются республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», приуроченные ко Дню Республики. В них участвуют 10 торгово-развлекательных центров и 48 магазинов различных торговых сетей, передает официальный сайт столичного акимата.

Акции продлятся до 27 октября. В этот период жители и гости столицы могут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам.

К акции «Republic Day» присоединились крупные торговые центры столицы, в том числе MEGA Silk Way, «Хан Шатыр», Asia Park, Green Mall и другие.

В рамках «Bereke Fest» специальные предложения действуют в магазинах сетей SMALL, SPAR, «Фермаг», «Астыкжан», Greenwich, Magnum, «ВКУСМАРТ» и «Анвар».

Своими впечатлениями от акции поделились жители столицы.

«Перед праздниками обычно покупок становится больше — продукты к столу, подарки родным, какие-то вещи для дома. Поэтому такие скидки приходятся очень кстати. Посмотрели несколько магазинов, сравнили цены и смогли подобрать хорошие варианты», — отметил житель столицы.

Инициаторами акций выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами. Акции направлены на повышение доступности товаров для населения, поддержку отечественных производителей и развитие внутренней торговли.