Необычная акция проходит в аэропорту Астаны ко Дню Республики

В международном аэропорту Астаны продолжается праздничная акция ко Дню Республики. Волонтёры молодёжного ресурсного центра «Астана жастары» встречают прибывающих в столицу гостей, вручают им государственные флаги Казахстана и шоколад, создавая праздничное настроение, передает официальный сайт акимата города.

Акция объединила иностранных туристов, актеров и других гостей столицы. Волонтёры знакомят их с государственными символами страны, рассказывают о национальном празднике и традициях казахстанского гостеприимства.

К поздравлениям с Днём Республики присоединился и актёр Еділ Анарбай.

«От всей души поздравляю вас с Днём Республики! Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть наше небо всегда будет мирным и ясным. Самое главное — пусть наша страна процветает, а в народе царят мир и спокойствие. Желаю нашей стране дальнейших успехов. Здоровья всем и благополучия!» — поздравил Еділ Анарбай.

Праздничная акция в аэропорту стала частью мероприятий, проходящих в столице ко Дню Республики. Она призвана подарить гостям Астаны хорошее настроение, познакомить их с культурой страны и атмосферой национального праздника.