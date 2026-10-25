Участок улицы Ш.Муртаза временно закроют на ремонт в Астане

В столице ведутся работы по ремонту дорожного полотна улицы Ш. Муртаза на участке от ул. Керей Жанибек хандар до пр. Улы Дала, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 26 октября по 3 ноября текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.