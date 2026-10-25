В Астане продолжается патриотический челлендж ко Дню Республики

В столице продолжается патриотический челлендж «Менің Қазақстаным», приуроченный ко Дню Республики. Инициатива объединила в социальных сетях жителей разных поколений и сфер деятельности, передает официальный сайт акимата города.

К челленджу присоединяются деятели культуры, представители творческой и спортивной сфер, школьники, молодёжь и жители. В своих видеороликах участники поздравляют казахстанцев с праздником, говорят о любви к Родине, единстве народа и значении независимости, а также делятся пожеланиями стране.

Участники передают эстафету друзьям, коллегам и близким, поддерживая праздничную атмосферу и приглашая присоединиться к инициативе.

Челлендж «Менің Қазақстаным» стал частью празднования Дня Республики и призван укрепить патриотизм, гражданскую ответственность, уважение к государственным символам и национальным ценностям.