Церемония открытия чемпионата мира по видам борьбы состоялась в Астане

В Астане прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по видам борьбы. В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов, президент United World Wrestling Ненад Лалович, передает официальный сайт столичного акимата.

В ходе церемонии министр зачитал поздравительную телеграмму Главы государства Касым-Жомарта Токаева участникам и гостям чемпионата мира.

«Борьба — олимпийский вид спорта, закаляющий силу, волю, характер и дух. Это искусство единоборства с самобытными традициями и глубокой историей имеет особое значение для народа Казахстана. Поэтому проведение в Астане в дни празднования нашего национального праздника — Дня Республики — столь престижных соревнований, на которых собрались сильнейшие борцы мира, является большой честью для нашей страны», - говорилось в телеграмме.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. За награды турнира борются порядка 900 спортсменов из 135 стран.

Проведение чемпионата мира по борьбе в Астане подтверждает доверие международного спортивного сообщества к Казахстану и его готовность принимать соревнования самого высокого уровня. Организация таких турниров способствует укреплению международного сотрудничества, развитию отечественной школы борьбы и популяризации спорта среди подрастающего поколения.

Чемпионат продолжает серию крупных международных соревнований, которые принимает наша страна. Эта работа направлена на укрепление позиций Казахстана как одного из ведущих спортивных центров региона и расширение возможностей для отечественных спортсменов.