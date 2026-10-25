Обновила рекорд Азии: в аэропорту встретили столичную пара спортсменку

В Международном аэропорту Н. Назарбаев в Астане прошла торжественная церемония встречи столичной пара легкоатлетки Айсулу Сулейменовой, защищавшей честь страны на V Азиатских Пара играх, передает официальный сайт акимата города.

Спортсменку встретили коллектив спортивного клуба «Елорда», представители средств массовой информации и близкие, поздравив её с высоким достижением.

На континентальном первенстве, прошедшем в Японии, Айсулу обновила рекорд Азии в беге на 100 метров в своем спортивном классе.

«Каждое соревнование, каждая тренировка приближали меня к этому результату. Когда я увидела свое имя на табло и поняла, что обновила рекорд Азии, сначала не могла в это поверить. Я несколько раз перепроверяла результат.

Горжусь собой! Теперь это достижение останется в истории как рекорд Азии, установленный спортсменкой из Казахстана», — рассказала Айсулу Сулейменова.