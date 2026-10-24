В столице масштабно отмечают День Республики

В честь Дня Республики в столице организовали более 120 культурно-познавательных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий, передает официальный сайт акимата Астаны.

Праздничная программа охватила социальные сети, школы, учреждения культуры, центры активного долголетия и др. В соцсетях продолжается челлендж «Менің Қазақстаным» с участием деятелей культуры, спортсменов, школьников и молодёжи. Участники публикуют видеопоздравления ко Дню Республики, рассказывают о любви к Родине и личном вкладе в развитие страны.

В школах Астаны провели классные часы об истории и значении праздника, дебаты, конкурс рисунков «Менің елім – Қазақстан», викторины и интеллектуальные игры. В Доме дружбы состоялась конференция с участием представителей Научно-экспертной группы, а в Государственном архиве Астаны — встреча со школьниками «Егемен елдің ертеңі». Для посетителей центров активного долголетия во всех шести районах подготовили концерты, творческие встречи и тематические программы.

В городе также состоялись тематические выставки, семинары, круглые столы, литературные вечера и социальные акции.

В рамках инициативы «Таза Қазақстан» прошли экологические акции с участием более 7 тысяч человек. В ходе акции было высажено около 370 яблонь, вязов и берёз.

Помимо этого, концерты прошли в жилых массивах «Промышленный», «Өндіріс» и «Железнодорожный», на площадке Государственного театра танца «Наз» в жилом массиве «Коктал-1», а также в скверах «Коргалжын» и «Айғыржал». В 15:00 концертная программа продолжится в парке «Жастар», парке «Ататюрк», жилых массивах «Бағыстан» и «Жағалау», микрорайоне «Отау», а также на Городской площади.