Креативная ярмарка Шымкента проходит в Астане

В столичном Qazaq Creative Hub открылась креативная ярмарка Шымкента в рамках проекта Creative Aimaq, реализуемого Фондом развития креативных индустрий. Двухдневное мероприятие объединило ремесленников, дизайнеров, представителей искусства и разработчиков инновационных проектов, передает официальный сайт акимата Астаны.

Торжественное открытие сопровождалось выступлением музыкального ансамбля «Қаратау», представившего культурные традиции южного мегаполиса.

Одним из главных событий первого дня стал литературно-музыкальный спектакль «О, қала!» Шымкентского городского академического казахского драматического театра имени Жумата Шанина, посвященный творчеству Шамши Калдаякова и Ержана Серикбаева.

На ярмарке представлены изделия шымкентских мастеров: национальная одежда, авторские украшения, ковры, войлочные изделия, керамика, изделия из кожи и дерева. Посетители знакомятся с ремесленниками, приобретают понравившиеся товары и узнают об особенностях традиционного производства.

Отдельное внимание уделено технологическим разработкам Шымкента. Среди них Alaqan – система биометрической оплаты по рисунку вен ладони, Qalam AI – умная ручка с искусственным интеллектом для распознавания рукописного текста, а также QazTracker – цифровое решение для мониторинга сельскохозяйственных животных. Свои проекты также представила киностудия «САҚ».

В День Республики креативная ярмарка Шымкента продолжит работу. Второй день будет посвящен национальной анимации, театральному искусству, музыке и традиционным ремеслам.

Гостей ждут показы анимационных работ киностудии «САҚ»: мультсериалов «Айбынды аула», «Тоқты мен Серке» и мультфильма «Ахмет».

Зрители вновь смогут увидеть литературно-музыкальный спектакль «О, қала!» театра имени Жумата Шанина и выступление музыкального ансамбля «Қаратау».

Также запланированы мастер-классы по изготовлению национальных украшений, работе с войлоком и созданию құрақ көрпе. Посетители смогут познакомиться с традиционными техниками и попробовать свои силы в ремесле.

Проект Creative Aimaq направлен на продвижение региональных брендов, поддержку креативных предпринимателей и расширение рынков сбыта. Ярмарка позволяет мастерам и дизайнерам представить свои изделия столичной аудитории и найти новых покупателей.

Мероприятие проходит в Qazaq Creative Hub, по адресу: улица Жошы хан, 16/2.